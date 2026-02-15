Liga MX Femenil Horario y dónde ver el partido América vs. Rayadas del Clausura 2026 de Liga MX Femenil El partido confronta a las punteras del campeonato mexicano este domingo en el Ciudad de los Deportes.

Video ¡Duelazo en la cima! Así puedes ver América vs. Rayadas de Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil en su Clausura 2026 tendrá el América vs. Rayadas este domingo 15 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido se torna demasiado agradable, pero sobre todo vital, en las aspiraciones de ambos conjuntos en el actual certamen.

Y es que Rayadas y América Femenil se sitúan al frente de la tabla general del campeonato femenino en México con apenas dos puntos de diferencia, 22 contra 20 a favor de las regiomontanas.

HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. RAYADAS DE LA LIGA MX FEMENIL



El partido de América Femenil vs. Rayadas de la Jornada 9 podrás seguir a través de la televisión abierta por México y en tu sistema de cable favorito en los Estados Unidos.

En los últimos cinco partidos, las Águilas tienen tres victorias a cambio de dos empates, incluida la última serie de Cuartos de Final en la Liguilla Apertura 2025: