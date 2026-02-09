Liga MX Femenil Monterrey derrota en casa a Toluca en la Jornada 8 y es líder de la Liga MX Femenil Las Rayadas hacen un par de golazos en un juego cerrado ante las Diablas Rojas y recuperan la cima del Clausura 2026.

Video Resumen | Golazos de Rayadas para derrotar a Toluca

Las Rayadas solamente estuvieron un par de horas sin el liderato de la Liga MX Femenil, ya que luego de que el América lo tomara prestado, las regias se impusieron en casa 1-0 a Toluca y volvieron a tomar la cima del Clausura 2026.

El encuentro fue muy cerrado en todo momento, fueron pocas oportunidades de uno y otro lado a pesar del dominio del Monterrey sobre las Diablas Rojas, ya que ambas defensivas se encontraban muy bien ubicadas para evitar daños.

Ante la dificultad de encontrar la contundencia, solamente con un golazo podían romper el cero, lo que pasó a los 32 minutos en una jugada en que la 'China' García se quitó a tres defensas en el área, retrasó el balón y desde afuera apareció Marcela Restrepo para sacar el fogonazo y ponerlo al fondo para el 1-0 de las Rayadas.

Video ¡Apaguen y vámonos! Qué golazo de Marcela Restrepo para Rayadas

En la parte complementaria volvió a trabarse el partido en el mediocampo, ni las Rayadas ni las de Toluca encontraban espacios para hacer daño, lo que provocó el uso de los pases largos y la velocidad para intentar aumentar la ventaja o empatar en cada uno de los casos.

Sin embargo, ya en tiempo de compensación, Alice Soto tomó el balón muy afuera del área, le pegó con potencia y colocación y lo puso en el ángulo haciendo inútil el vuelo de la portera escarlata y marcar el 2-0 definitivo para las Rayadas.

Video ¡Otro golazo! Alice Soto firma el triunfo de Rayadas sobre Toluca