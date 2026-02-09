    Liga MX Femenil

    Monterrey derrota en casa a Toluca en la Jornada 8 y es líder de la Liga MX Femenil

    Las Rayadas hacen un par de golazos en un juego cerrado ante las Diablas Rojas y recuperan la cima del Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Golazos de Rayadas para derrotar a Toluca

    Las Rayadas solamente estuvieron un par de horas sin el liderato de la Liga MX Femenil, ya que luego de que el América lo tomara prestado, las regias se impusieron en casa 1-0 a Toluca y volvieron a tomar la cima del Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Resumen | Golazos de Rayadas para derrotar a Toluca
    8:27

    Resumen | Golazos de Rayadas para derrotar a Toluca

    Liga MX Femenil
    ¡Otro golazo! Alice Soto firma el triunfo de Rayadas sobre Toluca
    1:18

    ¡Otro golazo! Alice Soto firma el triunfo de Rayadas sobre Toluca

    Liga MX Femenil
    Angel Villacampa ofrece disculpas tras insultos en América Femenil
    1 mins

    Angel Villacampa ofrece disculpas tras insultos en América Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Apaguen y vámonos! Qué golazo de Marcela Restrepo para Rayadas
    1:17

    ¡Apaguen y vámonos! Qué golazo de Marcela Restrepo para Rayadas

    Liga MX Femenil
    Pumas derrotó a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
    1 mins

    Pumas derrotó a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Villacampa ofrece disculpas en América Femenil tras insulto a jugadoras
    1:49

    Villacampa ofrece disculpas en América Femenil tras insulto a jugadoras

    Liga MX Femenil
    ¡Increíble! Anulan gol a Chivas vs. Pumas por esta razón
    0:42

    ¡Increíble! Anulan gol a Chivas vs. Pumas por esta razón

    Liga MX Femenil
    ¡Montse Hernández le aplica la 'ley del ex' a las Chivas con un golazo!
    1:21

    ¡Montse Hernández le aplica la 'ley del ex' a las Chivas con un golazo!

    Liga MX Femenil
    ¡Inicia la transmisión! Pumas vs. Chivas, en directo aquí
    0:34

    ¡Inicia la transmisión! Pumas vs. Chivas, en directo aquí

    Liga MX Femenil
    América se impone de visita a Cruz Azul en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil
    1 mins

    América se impone de visita a Cruz Azul en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil

    El encuentro fue muy cerrado en todo momento, fueron pocas oportunidades de uno y otro lado a pesar del dominio del Monterrey sobre las Diablas Rojas, ya que ambas defensivas se encontraban muy bien ubicadas para evitar daños.

    Ante la dificultad de encontrar la contundencia, solamente con un golazo podían romper el cero, lo que pasó a los 32 minutos en una jugada en que la 'China' García se quitó a tres defensas en el área, retrasó el balón y desde afuera apareció Marcela Restrepo para sacar el fogonazo y ponerlo al fondo para el 1-0 de las Rayadas.

    Video ¡Apaguen y vámonos! Qué golazo de Marcela Restrepo para Rayadas

    En la parte complementaria volvió a trabarse el partido en el mediocampo, ni las Rayadas ni las de Toluca encontraban espacios para hacer daño, lo que provocó el uso de los pases largos y la velocidad para intentar aumentar la ventaja o empatar en cada uno de los casos.

    Sin embargo, ya en tiempo de compensación, Alice Soto tomó el balón muy afuera del área, le pegó con potencia y colocación y lo puso en el ángulo haciendo inútil el vuelo de la portera escarlata y marcar el 2-0 definitivo para las Rayadas.

    Video ¡Otro golazo! Alice Soto firma el triunfo de Rayadas sobre Toluca

    Con este marcador el Monterrey llegó a 22 unidades y recuperó el liderato de la Liga MX Femenil; mientras que el Toluca se quedó con 18 unidades y se perdió la oportunidad de tomar la cima de la competencia.

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX