Toluca Femenil América aplasta 7-1 a Toluca y acaricia la Final del Clausura Femenil 2026 El encuentro de Vuelta se jugará el próximo domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Resumen | ¡América aplasta a Toluca! Las Águilas rozan la final tras una exhibición ofensiva

América tiene medio boleto asegurado a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de golear 7-1 a Toluca en el encuentro de Ida realizado en el Estadio Nemesio Diez.

Geyse Da Silva e Irene Guerrero comandaron la victoria luego de marcar un doblete; y registrar gol y asistencia, respectivamente.

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Primeros minutos llenos de goles para América y Toluca

América se puso arriba apenas a los ocho minutos de tiempo corrido con un tanto de penal de Scarlett Camberos. Solo transcurrieron cinco minutos y Kimberly Rodríguez puso el segundo con un remate de cabeza.

Las locales respondieron con un tanto de Abby Erceg tras rematar de cabeza un tiro de esquina; sin embargo, las emociones no terminaron y, casi de manera inmediata, las Águilas volvieron a hacerse presentes en el marcador con gol de Geyse Da Silva.

Antes del descanso, la española Irene Guerrero aumentó la ventaja de las Águilas con un remate de izquierda cuando se encontraba en el borde del área grande.

Para la segunda mitad, la lluvia de goles azulcrema no cesó y Geyse consiguió su doblete con una hermosa pared en la que se combinó con Irene Guerrero. Luego de recibir el balón, la brasileña remató de tres dedos para sacudir las redes.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre América y Toluca?

El sexto tanto fue obra de Nancy Antonio con un golazo de tiro libre cobrado de pierna derecha. A menos de 10 minutos para el final del juego, Aylin Aviléz remató cerca del manchón penal para marcar el séptimo del América.

El encuentro de vuelta se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las capitalinas buscarán terminar la obra y finiquitar la serie.