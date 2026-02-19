    Jana Gutiérrez

    Jana lanza tremendo dardo a la casa de Chivas: "El césped está horrible"

    La jugadora del América aseguró que le gusta la presión que se vive en el Clásico.

    Raúl Martínez
    En la previa del Clásico Femenil entre América y Chivas, Jana Gutiérrez confesó que le gusta jugar en la casa del Rebaño por todo el ambiente, a unque su cancha esté “horrible”.

    La jugadora de las Águilas aseguró estar motivada para el partido de las Águilas ante el Rebaño donde buscarán regresar a la senda de la victoria.

    “A mí me encanta jugar en el Akron, me encanta que me abucheen… me prendé y me motiva más. Solo que la cancha, como sí, el césped está horrible. Todo lo demás como los vestidores, el ambiente todo lo demás es increíble”, mencionó Jana Gutiérrez.

    Al cuadro del América la casa de las Chivas le sienta muy bien ya que ha sacado resultados importantes de visita, y más cuando se han visto las caras en liguillas.

    Para este compromiso el Guadalajara llega como el segundo mejor equipo del Clausura 2026 con 22 puntos, mientras que las Águilas son terceras con una unidad menos.

