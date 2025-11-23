Los McLaren son descalificados del Gran Premio de Las Vegas

Video Caos en Las Vegas, la casa gana y el líder también

Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 después de que la FIA detectara una infracción técnica en los monoplazas de McLaren.

Ambos coches incumplieron el artículo 3.5.9 del reglamento técnico, que exige que la plancha de madera situada en la parte inferior del vehículo mantenga un grosor superior a nueve milímetros.

La irregularidad se descubrió tras los controles posteriores a la carrera. El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, informó en una comunicación oficial que las primeras mediciones realizadas en el garaje de McLaren mostraron que los patines inferiores estaban por debajo del límite permitido, motivo por el cual remitió el caso a los comisarios.

En una segunda verificación, efectuada en presencia de representantes del equipo, las mediciones no solo confirmaron la infracción, sino que arrojaron valores aún menores.

McLaren presentó sus argumentos, señalando que el equipo enfrentó un nivel inesperado de porpoising y que las sesiones reducidas por el clima les impidieron realizar ajustes adecuados. También indicó que podrían haberse producido daños accidentales en el suelo del coche. Sin embargo, los comisarios consideraron insuficientes estas explicaciones y aplicaron la sanción estándar: la descalificación.