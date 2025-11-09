GP Brasil: Lando Norris gana y acaricia campeonato de pilotos
El británico dominó todo el fin de semana en el GP de Brasil para consolidarse como el líder.
El Gran Premio de Brasil 2025 consolidó un fin de semana para Lando Norris que ganó la Carrera Sprint y la carrera máxima este domingo de inicio a fin prácticamente.
Salvo algunas vueltas donde Oscar Piastri fue líder o Max Verstappen con una remontada asombrosa, una vez más, el británico tuvo su reafirmación como líder del campeonato de pilotos.
El circuito de Interlagos en las afueras de Sao Paulo en Brasil, puso a Lando Norris con mayor ventaja en la punta sobre Piastri y Verstappen este fin de semana.
Algunos incidentes de carrera fueron penalizados de forma dura. Ferrari tuvo un domingo para el olvido con el abandono de Leclerc y Hamilton en Brasil, mientras Mercedes sumó puntos vitales en el campeonato de constructores.
Kimi Antonelli finalizó segundo tras evitar rebase de Max Verstappen en las últimas tres vueltas, que fue tercero en la carrera luego de comenzar desde el pitlane y remontar 17 posiciones. Ollie Bearman sorprendió una vez más con su Haas al finalizar en la sexta posición.
Lando Norris aventaja con 24 puntos a Oscar Piastri, 390 contra 364, con tres carreras aún en el calendario y Verstappen con 341, alejado en tercer puesto, apunta a perder su título de campeón de pilotos esta temporada.