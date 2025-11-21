La última sesión de prácticas del Gran Premio de Las Vegas 2025 de Fórmula 1 un escenario que anticipa un caos total de cara a la calificación en el cierre del sábado en el circuito urbano.

George Russell se conviritó en el piloto más rápido en una tercera sesión que contó con circuito húmedo, dadas las condiciones climáticas en la urbe de Nevada.

Max Verstappen, quien pintaba para tener el mejor tiempo de la sesión, quedó en segundo lugar tras evitar un choque en su última vuelta y salir enojado por el tráfico generado en su intento.

La gran sorpresa llegó con las McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que quedaron en penúltimo y últmo lugar respectivamente, por lo que se confirma que el equipo de Woking sufrirá mucho en la 'Ciudad del pecado'.

La primera parte de la sesión fue marcada por los equipos usando neumáticos en húmedo, aunque poco a poco, se migró a las llantas lisas, si bien esto llevó un riesgo importante de derrapamiento.