    Fórmula 1

    Fórmula 1: Las Vegas se vuelve un caos previo a la calificación del GP de las Vegas

    La lluvia amenaza a un circuito que ya presenta varias dificultades en la última sesión de prácticas librres con Russell como el más rápido.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Otra vez? Helmut Marko vuelve a lanzar duro dardo a Checo Pérez

    La última sesión de prácticas del Gran Premio de Las Vegas 2025 de Fórmula 1 un escenario que anticipa un caos total de cara a la calificación en el cierre del sábado en el circuito urbano.

    George Russell se conviritó en el piloto más rápido en una tercera sesión que contó con circuito húmedo, dadas las condiciones climáticas en la urbe de Nevada.

    PUBLICIDAD

    Max Verstappen, quien pintaba para tener el mejor tiempo de la sesión, quedó en segundo lugar tras evitar un choque en su última vuelta y salir enojado por el tráfico generado en su intento.

    La gran sorpresa llegó con las McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que quedaron en penúltimo y últmo lugar respectivamente, por lo que se confirma que el equipo de Woking sufrirá mucho en la 'Ciudad del pecado'.

    La primera parte de la sesión fue marcada por los equipos usando neumáticos en húmedo, aunque poco a poco, se migró a las llantas lisas, si bien esto llevó un riesgo importante de derrapamiento.

    La mesa está puesta para una sesión de calificación que, en caso de lluvia, arrojará grandes emociones.

    Más sobre Fórmula 1

    1 min
    Checo Pérez genera debate al posar con playera de Liga MX que no es del América

    Checo Pérez genera debate al posar con playera de Liga MX que no es del América

    1 min
    Hermut Marko vuelve a criticar a Checo Pérez al compararlo con Verstappen

    Hermut Marko vuelve a criticar a Checo Pérez al compararlo con Verstappen

    1 min
    Checo Pérez vuelve a las pistas en Imola con pruebas para Cadillac

    Checo Pérez vuelve a las pistas en Imola con pruebas para Cadillac

    1 min
    GP Brasil: Lando Norris gana y acaricia campeonato de pilotos

    GP Brasil: Lando Norris gana y acaricia campeonato de pilotos

    1 min
    Clasificación Gran Premio de Brasil Fórmula 1: Norris gana la pole position; Verstappen eliminado en Q1

    Clasificación Gran Premio de Brasil Fórmula 1: Norris gana la pole position; Verstappen eliminado en Q1

    Relacionados:
    Fórmula 1