Video ¿Estará Checo Pérez en el GP de México? Esto es lo que se sabe

Sergio Checo Pérez tendrá los reflectores encima de cara al Gran Premio de México 2025 que se correrá este próximo fin de semana en la Ciudad de México.

El piloto tapatío participará en diversas actividades durante los siguientes días, para deleite de los aficionados mexicanos que querrán verlo.

Checo Pérez, nuevo piloto de Cadillac, no estará dentro de la pista arriba de un monoplaza, pero sí se espera que asista a eventos para convivir con sus fans.

El mexicano tiene pactado, al momento, un evento en Plaza Carso con su principal patrocinador que será el jueves 23 de octubre, en horario por determinar.

Además de eso, se piensa que Checo Pérez asista al Paddock del GP de México para convivir con los demás pilotos, sobre todo con Max Verstappen, con quien tiene una deuda pendiente.

Pocos fans saben, pero hay un obsequio que Verstappen le debe al mexicano, por lo que la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, puede ser el pretexto ideal para el reencuentro.

De igual forma, es probable que para el domingo que es la carrera, Checo pueda tener algún tipo de participación en la previa del Gran Premio de México 2025.