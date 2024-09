Las imágenes que usó pertenecen a la película " The Wolf of Wall Street ", personificada por Leonardo DiCaprio, donde usa la escena icónica en que anuncia no se va.

"No me iré, no me iré, no chinga... me iré", esas son las palabras que usa DiCaprio en la película que Checo Pérez se ha apropiado ahora para desmentir que se va de F1.