CHECO PÉREZ HABLA DE UN POSIBLE RETIRO TRAS ESPECULACIONES

"Mi contrato es por dos años, que es mucho tiempo en la Fórmula 1, pero sé que el final se acerca. Admiro a Fernando Alonso y lo que está haciendo a su edad (43 años), pero no creo que vaya a correr tanto tiempo como él. No es que no me guste, es que tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos".