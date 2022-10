'Checo' Pérez, frustrado tras Qualy en México: "Pudimos haber peleado la Pole"

“Fue una pena, pudimos haber peleado por la Pole, pero tuve un problema eléctrico durante toda la sesión. Justo antes, cuando prendieron el auto, no tenía telemetría, entonces tuvimos que cambiar una caja eléctrica y perdimos conexión en la parte eléctrica. En las vueltas no tenía referencia, no sabía dónde estaba exactamente, casi me quedo fuera de la Q1 y Q2, entonces estar cuartos no es un mal resultado. Me hubiera encantado estar entre los primeros tres para tener una mejor oportunidad en la curva 1″, dijo Pérez.