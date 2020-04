Codesal: "Si en 30 años no digieren derrota, mucha enfermedad mental"

“Si en 30 años no pueden digerir una derrota deportiva, hay mucha enfermedad mental y ya no estoy dispuesto a soportar tanta estupidez ”, dijo a TUDN .

“De ahí para adelante, 30 años… Hace poco estuvo aquí con Dorados , en Querétaro, y le preguntaron si sabía que yo vivía aquí, y dijo: no sabía que aquí vivían tantos ladrones. Cuando me dio el infarto hace años se manifestó también, dijo, algo le habrá pasado en su vida que tiene pagar”, relató a la par de señalar que muchos argentinos le escriben que ojalá su familia se muera de coronavirus .

“ Eso es una locura, las redes sociales veo que a Titi Fernández se le murió una hija y la gente escribe barbaridades y no lo puedo creer. Esa barbaridad no, menos por un partido de futbol. Es más, si hay un penal para Alemania clarísimo, de Goycochea contra Augenthaler, que no cobra, si creemos que lo hizo todo a propósito. ¿Por qué no cobró ese penal? Sigo creyendo que se equivocó y me encantaría que reconociera que se equivocó, sería muy sensato de parte de él, pero todo lo demás es una locura”.