Troglio: "Argentina critica a Messi, por eso nos va como nos va"

“ Argentina es un país especial, es un país de crítica constante; hemos criticado a todos los grandes jugadores de futbol. ¿Cómo no vamos a criticar a Messi que no vive en el país? Pero es una locura. Yo creo que quien critica a Messi pierde credibilidad totalmente. Pero somos un país así y por eso nos va como nos va. Yo he jugado con Maradona y podría ponerme de lado de Diego y estoy feliz con los dos, es importante que en los últimos 40 años hayamos tenido a los dos mejores jugadores de la historia”.

“Salir campeón del mundo es tan fácil como errar un gol en el arco rival y que el otro te lo hagan a ti. La final de 2014 fue un partido en que Argentina erró muchos goles y termina perdiendo con un gol de Götze ; igual que las Copas América , que termina perdiendo por penales. Es una generación que ha tenido resultados y no ha ganado lo máximo, pero Maradona jugó cuatro mundiales y ganó uno, si no hubiera tenido la suerte de ganar el 86 capaz que discutiríamos a Maradona. En Argentina discutimos a Messi y es una locura”.

“Yo pienso que no es fácil salir campeón y tampoco es un fracaso salir segundo. Quedaste en la puerta final de un Mundial por un gol en el suplementario, no te viste a ti de fracasado, es una cosa del futbol totalmente equivocada, lamentablemente es para todo mundo y las críticas si no sales campeón son muy grandes, que a todos nos han hecho creer que lo único que sirve es ser campeón y por eso ha pagado Argentina todo este tiempo. Sigo sosteniendo que no ha hecho malos mundiales”, finalizó.