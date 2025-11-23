¡Fulminante nocaut de Sergio Mendoza sobre Mpumelelo Tshabalala!

La posibilidad de disputar el cinturón minimosca del CMB se le abre a Sergio Yoreme Mendoza al imponer sus condiciones y mandar a la lona en dos ocasiones al sudafricano Mpumelelo Tshabalala, para noquearlo en el tercer asalto.

Arriba del ring solamente existió un boxeador y ese fue el mexicano, quien con el sonar de la campana fue estudiando a su rival para derrotarlo.

PUBLICIDAD

Gancho a la zona hepática fue suficiente para ponerlo de rodillas sobre la lona. En la segunda caída un uper fue determinante para liquidarlo en el tercer capítulo.

Ruge la ‘Cachorra’ Miramón en el combate preliminar

Con apenas 24 horas de asignación la pugilista de Oaxaca, Ana Miramón Villalba se subió al ring para enfrentar a Alejandra ‘Rockera’ Guzmán y se llevó el triunfo por la vía de decisión unánime, en la categoría de los Supergallo, sorprendiendo a todos por lo precipitado de su arribo a la pelea.

Buen combate el que ofrecieron Alejandra ‘Rockera’ Guzmán en contra de Ana ‘Cachorra’ Miramón, quienes desde el sonar de la campana se lanzaron por el triunfo con buenos golpes al rostro y el cuerpo.

La ‘Rockera’ recibió el apoyo del público, aprovechó su estatura y longitud de extremidades para castigar a la de Oaxaca, quien por su menor altura no le era resultaba fácil encontrar el cuerpo de la rival.

Sin embargo, para el cuarto asalto, el castigo sobre la ‘Rockera’ era evidente al sangrar de la nariz y mostrar en sus pómulos el poder de puños de la ‘Cachorra’. Así siguió el transcurrir del combate, con una ‘Cachorra’ que no dejó de castigar a su oponente.

Al final de los ocho asaltos, Alejandra Guzmán mostraba el castigo en su rostro y el agotamiento en su cuerpo. Ana Miramón lució limpia en su cara y todavía con energía.