    Box

    ¡Fulminante nocaut de Sergio Mendoza sobre Mpumelelo Tshabalala!

    En tres asaltos, el pugilista mexicano termina con el sudafricano Mpumelelo, en el combate estelar de Box Televisa. Ruge la ‘Cachorra’ Miramón.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Resumen | Sergio Yoreme Mendoza fulmina a Mpumelelo Tshabalala

    La posibilidad de disputar el cinturón minimosca del CMB se le abre a Sergio Yoreme Mendoza al imponer sus condiciones y mandar a la lona en dos ocasiones al sudafricano Mpumelelo Tshabalala, para noquearlo en el tercer asalto.

    Arriba del ring solamente existió un boxeador y ese fue el mexicano, quien con el sonar de la campana fue estudiando a su rival para derrotarlo.

    PUBLICIDAD

    Gancho a la zona hepática fue suficiente para ponerlo de rodillas sobre la lona. En la segunda caída un uper fue determinante para liquidarlo en el tercer capítulo.

    Ruge la ‘Cachorra’ Miramón en el combate preliminar

    Con apenas 24 horas de asignación la pugilista de Oaxaca, Ana Miramón Villalba se subió al ring para enfrentar a Alejandra ‘Rockera’ Guzmán y se llevó el triunfo por la vía de decisión unánime, en la categoría de los Supergallo, sorprendiendo a todos por lo precipitado de su arribo a la pelea.

    Buen combate el que ofrecieron Alejandra ‘Rockera’ Guzmán en contra de Ana ‘Cachorra’ Miramón, quienes desde el sonar de la campana se lanzaron por el triunfo con buenos golpes al rostro y el cuerpo.

    La ‘Rockera’ recibió el apoyo del público, aprovechó su estatura y longitud de extremidades para castigar a la de Oaxaca, quien por su menor altura no le era resultaba fácil encontrar el cuerpo de la rival.

    Sin embargo, para el cuarto asalto, el castigo sobre la ‘Rockera’ era evidente al sangrar de la nariz y mostrar en sus pómulos el poder de puños de la ‘Cachorra’. Así siguió el transcurrir del combate, con una ‘Cachorra’ que no dejó de castigar a su oponente.

    Al final de los ocho asaltos, Alejandra Guzmán mostraba el castigo en su rostro y el agotamiento en su cuerpo. Ana Miramón lució limpia en su cara y todavía con energía.

    Video Resumen | Con apenas 24 horas de asignación, ‘Cachorra’ Miramón derrota a la ‘Rockera’

    Más sobre Box

    2 min
    ¡Monster Benavidez se 'devora' a Anthony Yarde!

    ¡Monster Benavidez se 'devora' a Anthony Yarde!

    5:20
    Resumen | ‘Pichi’ Salgado viene de atrás y noquea a ‘Kiko’ Guzmán

    Resumen | ‘Pichi’ Salgado viene de atrás y noquea a ‘Kiko’ Guzmán

    9:02
    Resumen | Empate que no deja contentos a nadie en Box Televisa

    Resumen | Empate que no deja contentos a nadie en Box Televisa

    8:06
    Resumen | Bryan Mercado le quita lo 'Violento' a Florentino Hernández

    Resumen | Bryan Mercado le quita lo 'Violento' a Florentino Hernández

    ¿Otra vez Mayweather vs. Pacquiao? Las revanchas más espectaculares del boxeo
    ¿Otra vez Mayweather vs. Pacquiao? Las revanchas más espectaculares del boxeo
    ¿Otra vez Mayweather vs. Pacquiao? Las revanchas más espectaculares del boxeo

    ¿Otra vez Mayweather vs. Pacquiao? Las revanchas más espectaculares del boxeo

    Boxeo
    11 fotos
    Relacionados:
    Box

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX