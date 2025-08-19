Revelan el estado de Julio César Chávez tras extradición de su hijo

Video Revelan el estado de JC Chávez tras la extradición de su hijo

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, rompió el silencio respecto a la extradición de Julio César Chávez Jr. y aprehensión en México, además de revelar el estado de su padre, Julio César Chávez.

Al respecto, Sulaimán señaló el hecho de que Julio César Chávez está muy consternado por lo que ocurrió con su hijo.

"He platicado con él comunicación constante con su papá como padre está deshecho, está indignado por muchas cosas que han sucedido. Repito ya está en manos de las autoridades mexicanas y veremos de qué se trata porque hay mucha mala información, mucho desconocimiento y hasta que no se sepa realmente de qué se trata no se puede opinar de manera formal", dijo.

Además, Mauricio Sulaimán manifestó que hay apoyo desde el CMB para Julio César Chávez y su familia, además de que pidió que las autoridades competentes den claridad al asunto.

“Ya está en México, que era algo que había generado tanta incertidumbre, desde su detención ha causado mucha noticia, mucha especulación, mucha participación vergonzosa en redes sociales de que te oportunista de gente de mal corazón, gente que no tiene la menor idea de lo que escribe, escribiendo solamente opiniones para lastimar.