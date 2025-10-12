    Boxing

    Mariana ‘Barby’ Juárez derrota a Tomomi Takano y retiene el título del WBC

    La boxeadora mexicana hizo una pelea perfecta de principio a fin para quedarse con el triunfo por unanimidad.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Barby Juárez retiene el título del CMB ante Tomomi Takano

    En la gala de Box Televisa viajamos a Naucalpan, Estado de México para presenciar las mejores peleas del pugilismo mexicano en la que Mariana Juárez salió victoriosa.

    Justamente esa fue la pelea estelar, la mexicana recibió a la japonesa Tomomi Takano, esta pelea fue pactada a diez rounds, mismos que dominó la peleadora azteca.

    PUBLICIDAD

    La Barby fue quien más soltó las manos, la que conectó los mejores golpes y la que propuso durante todo el combate, su rival se vio limitada en su boxeo y no pudo lastimar a Juárez. La marca de los jueces fue unánime para Mariana que retuvo el cinturón del Campeonato Mundial Plata WBC.

    Al terminar el combate se anunció que tendrá una pelea más en marzo del 2026 y lanzó el reto para otra gran peleadora mexicana, Jackie Nava, pelea que buscarán realizar en el Zócalo de la Ciudad de México.

    Impresionante nocaut en la pelea coestelar

    En la pelea coestelar, se enfrentaron el mexicano Aarón de la Cruz contra el nicaragüense Reyneris Gutiérrez, contienda pactada a 10 round en la división minimosca.

    La pelea fue pareja, ambos pugilistas mostraron su arsenal de golpes y su condición física porque no dejaban de soltar las manos en cada asalto.

    El combate lo terminó el mexicano en el quinto episodio con un upper de derecha que dejó a su rival viendo a las lámparas, el de Nicaragua no recibió el conteo y de inmediato terminaron la pelea.

    Video ¡Nocaut poderoso! Aarón de la Cruz vence a Reyneris Gutiérrez

    Más sobre Box Televisa

    9:43
    Resumen | Barby Juárez retiene el título del CMB ante Tomomi Takano

    Resumen | Barby Juárez retiene el título del CMB ante Tomomi Takano

    1:36
    'Barby' Juárez y Tomomi Takano 'noquean' a la báscula

    'Barby' Juárez y Tomomi Takano 'noquean' a la báscula

    1:29
    De las pasarelas al boxeo: Tomomi Takano, rival de la Barby Juárez.

    De las pasarelas al boxeo: Tomomi Takano, rival de la Barby Juárez.

    1 min
    ¡’Pitbull’ Cruz regresa a los cuadriláteros en combate estelar!

    ¡’Pitbull’ Cruz regresa a los cuadriláteros en combate estelar!

    1 min
    Tashiro Fierro patea a Bombi Cordero y es descalificado en Box Televisa

    Tashiro Fierro patea a Bombi Cordero y es descalificado en Box Televisa

    Relacionados:
    Boxing

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD