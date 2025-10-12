Video Resumen | Barby Juárez retiene el título del CMB ante Tomomi Takano

En la gala de Box Televisa viajamos a Naucalpan, Estado de México para presenciar las mejores peleas del pugilismo mexicano en la que Mariana Juárez salió victoriosa.

Justamente esa fue la pelea estelar, la mexicana recibió a la japonesa Tomomi Takano, esta pelea fue pactada a diez rounds, mismos que dominó la peleadora azteca.

La Barby fue quien más soltó las manos, la que conectó los mejores golpes y la que propuso durante todo el combate, su rival se vio limitada en su boxeo y no pudo lastimar a Juárez. La marca de los jueces fue unánime para Mariana que retuvo el cinturón del Campeonato Mundial Plata WBC.

Al terminar el combate se anunció que tendrá una pelea más en marzo del 2026 y lanzó el reto para otra gran peleadora mexicana, Jackie Nava, pelea que buscarán realizar en el Zócalo de la Ciudad de México.

Impresionante nocaut en la pelea coestelar

En la pelea coestelar, se enfrentaron el mexicano Aarón de la Cruz contra el nicaragüense Reyneris Gutiérrez, contienda pactada a 10 round en la división minimosca.

La pelea fue pareja, ambos pugilistas mostraron su arsenal de golpes y su condición física porque no dejaban de soltar las manos en cada asalto.

El combate lo terminó el mexicano en el quinto episodio con un upper de derecha que dejó a su rival viendo a las lámparas, el de Nicaragua no recibió el conteo y de inmediato terminaron la pelea.