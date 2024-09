Faitelson revela quién y de dónde viene su veto con Canelo

Faitelson señaló que todo viene por parte de Rodolfo Vargas , comentarista de Azteca, y le dejó un mensaje contundente en Faitelson sin Censura al señalarlo como responsable del veto. Incluso, señaló que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y Benjamín Salinas, vicepresidente del referido grupo, 'no avalarían' la actuación del propio Vargas.

"Según sé, y tal y como lo dijo Saúl Álvarez, no fue él quien ordenó el veto, pero tampoco hizo nada teniendo ese poder por evitarlo. La nota censurada me dice que el veto llegó desde el mismo lugar donde yo trabajé 21 largos años, y donde ayudé a que el boxeo regresara a la televisión abierta y sea un producto muy rentable.

"Si, escúchame bien tú, Rodolfo Vargas, 'Jefe' Vargas, te lo digo y te lo repito en tu cara, no eres un periodista, eres un publirelacionista por así llamarte del Canelo, ¿es la forma de competir? ¿Callar a un periodista para que no opine? Eres una vergüenza, Rodolfo Vargas, estoy seguro que ni don Ricardo, a quien conozco, ni Benjamín avalan este comportamiento tuyo, me das pena", agregó.