Rudas, emotivas, sangrientas, la trilogía de peleas entre Marco Barrera y Erik Morales aún se mantienen en la pupila del aficionado al boxeo mexicano, pero hay un detalle en particular por las que ' Baby-Faced Assassin' recuerda la tercera: fue gratis para él.

El popular ex campeón mexicano estuvo en Faitelson Sin Censura con David Faitelson y rememoró lo ocurrido, por un tema de impuestos, tras aquel emotivo combate.

"La tercer pelea con el reíble (Terrible Morales) fue gratis me quitaron el cheque y más que molestarme yo abracé a mi señora, le dije le ganamos. Para mí eso es lo mejor", inició el tema.

- "A ver, a ver, pero cuéntame esto porque yo no lo había escuchado antes peleaste gratis. ¿Cuánto fue la bolsa que te prometieron?", cuestionó entonces Faitelson.

"La mejor bolsa que me iba a ganar en mi planeta era un millón y medio del color de mis ojos, cuando me casé mi señora me los veía verdes. Yo platiqué con ella y le dije, 'oye, nunca habíamos visto esa cantidad. ¿Qué hacemos?' Ella me dijo 'es un buen retiro. Sí', me dijo, 'vamos a poner un buen negocio. Yo creo que le dejas allí hasta el boxeo. Ahí le paras'", explicó Barreta.

Para enseguida narrar lo ocurrido una vez que bajó del ring y no tuvo ningún cheque entre sus manos.

"Pues yo emocionado, subí, peleé, gané, bajo del ring. Mi abogada que ahorita está con Saúl (Canelo Alvarez), se llama Carla Díaz, se me acerca y le digo 'comadre, mi cheque'. 'Sí, sí, compadre', contestó. Pues no me decía hasta que le dijeron a mi señora 'pues tú dile'. Ya se me acerca y me dice 'no hay cheque'".

- "Los innombrables que eran aquellos promotores terribles los Maldonado no pagaron impuestos", recuerda entonces Faitelson.

"No tenían una mala planeación en mi carrera. Más que pues cambiarme los contratos, hacer dos y pagármelo otro, pues era también robarme de esa forma, decía bueno. No les hecho la culpa pues también fue época de mi ignorancia. No sabía de qué se trataba el tema de impuestos y me tardé muchos años para poderle liquidar a Estados Unidos", concluyó Barrera.

La trilogía de combates entre Barrera y Morales se celebró entre febrero del 2000 y octubre del 2004 con un saldo a favor de Morales que ganó dos de ellos, por uno de Marco.