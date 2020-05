Los hombres más fuertes del mundo boxearán por orgullo

El actor que interpreta a ‘La montaña’ en Game Of Thrones, en el éxtasis del logro deportivo, lanzó el reto al inglés, “Acabo de noquear tu récord. Y ahora estoy listo para noquearte en el ring. Es hora de poner un puño en tu bocaza y firmar el contrato de CoreSports. Estoy listo, ¿tú?"

La respuesta no tardó en llegar.

"Voy a firmar esos papeles porque quiero darte una lección y esa lección es que te voy a noquear”, respondió el inglés Hall, quien por cierto mide menos en estatura con 1.90 metros de altura por los 2.5 metros del islandés, “No me importa lo que midas, si eres un gigante de verdad, no me importa”.