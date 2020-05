Julio César Chávez: “Sin Don King no hubiera logrado lo que logré”

“Don King para mí ha sido el mejor promotor de la historia,el mejor promotor del mundo, sin Don King yo no hubiera logrado lo que logré, porque de una u otra forma pues él fue el que me habló, fue que me llevó a lo que yo fui; lógicamente tuvimos nuestras diferencias pero eso ya pasó y yo le tengo un gran un gran aprecio”, dijo Chávez al CMB.