Juan Manuel Márquez ataca y ningunea al próximo rival de 'Canelo' Álvarez

En una entrevista con el podcast ESNEWS, 'Dinamita' Márquez dijo: "No sé qué va a pasar, pero William Scull no es nadie en el boxeo . Sí, es campeón de la FIB, pero... ¿conoces a William Scull? Yo no conozco a William Scull ", dijo Márquez

" Una total falta de respeto. El día que me pide una entrevista se la di y ahí me dijo que era peligroso y después, por atrás, está diciendo que no. Un boxeador que viene de abajo no es para que diga eso. Pero bueno, no puedo poner mensajes en su cabeza. Tendrá su criterio, su forma de pensar y de ver las cosas. Que Dios lo bendiga", dijo el cubano.