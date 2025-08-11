Video Jake Paul se harta y amenaza con demandar a sus detractores por esta razón

Jake Paul se cansó de las críticas en su corta carrera como boxeador profesional y ahora amenaza con demandar a todo aquel que declare que sus peleas son falsas o amañadas para beneficiar su récord.

El YouTuber convertido en pugilista amenazó al presentador inglés Piers Morgan luego de que este declarara que Jake Paul organiza peleas falsas para llenarse los bolsillos y ganar más fama además de faltarle el respeto a un deporte como el boxeo.

Todo comenzó a finales de junio cuando Morgan entrevistó vía digital a Jake Paul. En un punto de la entrevista los ánimos se calentaron.

"El único boxeador real que enfrentaste fue Tommy Fury y te ganó. Si hubieras peleado con Tyson en su mejor momento no habrías durado 10 segundos", recriminó el presentador.

La respuesta de Paul no se hizo esperar: "El problema es que crees que tu opinión importa. Esto no es un juego, he noqueado a los mejores, puedes sentarte ahí y hablar basura, pero no hablas de hechos".

Recientemente, Jake Paul subió una publicación en Instagram donde detalla que todo aquel que asegure que sus peleas son falsas será objeto de una demanda.

"Solo eres un peón celoso por el gran talento que tengo. Deberías ir a misa para arreglar tus inseguridades", escribió el influencer en la publicación.