Espíritu de lucha: el anime que inspiró Ricardo ‘Finito’ López

Dichas hazañas de la vida real no tardaron en llegar a Japón y claro está la especialidad del país nipón... los animes. Ahí surgió Espiritu de Lucha o Hajime no Ippo, nombre original del ánime en japonés; en en buena parte fue inspirado en la vida del nacido en Morelos. Fueron 76 capítulos que relatan como un pequeño pasa de ser la víctima de los abusones y termina convirtiéndose en campeón mundial de boxeo.

“Sí hay una serie de dibujos animados una caricatura que me hicieron, yo no la he visto y tengo ganas de verla yo sé que está inspirada en mí me dijeron que estaba muy bonita la caricatura quiero verla”, apuntó Finito cuando le preguntan al respecto.