"Al principio yo estuve en fuerzas básicas del Cruz Azul, ya después hubo un problema, más que nada económico, donde ya no pudimos pagar y me empecé a ir al campo donde mi papá daba clases a un lado, empecé a ir, vi entrenar a mi papá, a mi hermano, pues ya viene de tradición y le empecé a pedir a mi papá unas vendas, ya después me empezó a llevar a pelear, me querían debutar muy chico, pero mi papá no me dio permiso".