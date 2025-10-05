Video Resumen | Tashiro pierde la cabeza y suelta una patada a su rival

La gala de Box Televisa nos llevó esta noche hasta Tijuana, Baja California, en donde se vivieron dos grandes peleas arriba del ring, una de ellas dejó a todos sin palabras.

En la contienda estelar, Ángel Fierro buscaba recuperar adeptos con una buena actuación ante su gente, pero enfrente estuvo Abraham Cordero, quien finalmente se llevó la pelea por una extraña reacción de su rival.

Corría el tercer round y el Bombi tenía las acciones dominadas, conectó los mejores golpes, algo que hizo enfurecer a Tashiro, tanto que no respetó al juez y se fue sobre su rival soltandole una patada en la zona media, lo que lo llevó a la descalificación.

La pelea coestelar también tuvo a dos grandes peladores, Alberto Mora de la Ciudad de México enfrentó a Carlos ‘Ironman’ Guerrero, en duelo pactado a 10 rounds.

Lo que nadie tenía previsto, es que Mora quería regresar rápido a la capital y en el primer asalto derribó dos veces al Ironman y el tercero sobre la superficie paró la pelea. Así, Alberto Mora se llevó el triunfo y sigue invicto en el Super pluma.