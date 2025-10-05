    Boxeo

    Tashiro Fierro patea a Bombi Cordero y es descalificado en Box Televisa

    La cartelera de Box Televisa vivió un momento extraño y nunca antes visto, una patada marcó al ganador.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Tashiro pierde la cabeza y suelta una patada a su rival

    La gala de Box Televisa nos llevó esta noche hasta Tijuana, Baja California, en donde se vivieron dos grandes peleas arriba del ring, una de ellas dejó a todos sin palabras.

    En la contienda estelar, Ángel Fierro buscaba recuperar adeptos con una buena actuación ante su gente, pero enfrente estuvo Abraham Cordero, quien finalmente se llevó la pelea por una extraña reacción de su rival.

    PUBLICIDAD

    Corría el tercer round y el Bombi tenía las acciones dominadas, conectó los mejores golpes, algo que hizo enfurecer a Tashiro, tanto que no respetó al juez y se fue sobre su rival soltandole una patada en la zona media, lo que lo llevó a la descalificación.

    La pelea coestelar también tuvo a dos grandes peladores, Alberto Mora de la Ciudad de México enfrentó a Carlos ‘Ironman’ Guerrero, en duelo pactado a 10 rounds.

    Lo que nadie tenía previsto, es que Mora quería regresar rápido a la capital y en el primer asalto derribó dos veces al Ironman y el tercero sobre la superficie paró la pelea. Así, Alberto Mora se llevó el triunfo y sigue invicto en el Super pluma.

    Video Invade a Julio César Chávez la tristeza por la muerte de un ser querido

    Más sobre Box Televisa

    5:47
    Resumen | Alberto Mora sigue invicto al derrotar por KO a Ironman Guerrero

    Resumen | Alberto Mora sigue invicto al derrotar por KO a Ironman Guerrero

    6:41
    Resumen | Tashiro pierde la cabeza y suelta una patada a su rival

    Resumen | Tashiro pierde la cabeza y suelta una patada a su rival

    2 min
    Joselito, un ‘huracán’ en Chetumal al noquear a Aniel Viamontes

    Joselito, un ‘huracán’ en Chetumal al noquear a Aniel Viamontes

    9:25
    Resumen | Celex Castro gana por decisión unánime a Arturo Hernández

    Resumen | Celex Castro gana por decisión unánime a Arturo Hernández

    8:10
    Resumen | 'Huracán' Velázquez impacta en Chetumal y noquea en Box Televisa

    Resumen | 'Huracán' Velázquez impacta en Chetumal y noquea en Box Televisa

    Relacionados:
    Boxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD