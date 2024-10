"No fue porque me gustara el boxeo o porque quisiera practicarlo. Fue por una cuestión de inseguridad, en la escuela sufrí bulliying: unas niñas y una mamá me pegaron en la secundaria, en bachillerato igual, me pegaron, y cuando traté de defenderme todos se metieron, hicieron una bolita, me empezaron a pegar y un hombre me pateó, me rompió el uniforme. Tras esto mi papá dijo que necesitaba aprender a defenderme.