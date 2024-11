"De todos modos me volvieron a fracturar dos veces, pero no era el miedo, era algo que me bloqueaba, tomé terapia con una psicóloga deportiva, pero ver a mi hermana Paty pelear con cortadas en la cara, me hizo ver en mí ese cambio de chip, me hizo desbloquearme y en la siguiente pelea sucedió", recuenta 'Barby' Juárez sobre su más reciente pelea en la que ganó contundentemente.