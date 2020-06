Tosello revela que nunca dejó a Olimpia por tiroteo en su casa

Danilo Tosello es uno de los referntes más grandes en el Club Olimpia hondureño, pues ganó títulos como jugador y técnico, sin embargo, en 2012 se fue del país y le inventaron que fue por un tiroteo a su departamento, algo que ocho años después negó de manera categórica.

“Ya en 2016 vienen las dudas. Un periodista de Honduras saca una nota en el diario, una historia de novela, diciendo que me habían tiroteado el apartamento. Allí viví ocho años y nunca pasó nada. Decía que la esposa de un funcionario me había mandado dinero de Miami, que tenía dos restaurantes y salones de belleza en Argentina. Nunca tuve estas cosas y aquí llamaron e informaron que no tenía nada, luego hablé con él y aclaramos. Fue una novela, de hecho, no hay ninguna denuncia y me llamaron abogados que se me pusieron a disposición”.

El argentino platicó lo que pasó en ese Apertura 2012 y todo empezó con una llamada desde su casa, que le cambió la vida por completo.

“En definitiva fue más lo que pasó en la prensa por cómo se dio todo. Esto arrancó faltando tres meses para que termine el torneo Apertura 2012. Mi papá siempre estuvo donde yo jugué, lo tuve en Tegucigalpa. En septiembre le surgió un problema y no me contaron qué era, solo me dijeron: ‘un problemita’. Volví e hice una videollamada a Argentina y me dicen: tu papi tiene una enfermedad terminal, un cáncer y le quedan seis meses de vida”.



Otro de los hechos que pegó en su estado emocional ocurrió al hablarle a su representante, a quien buscaba contactar para otras oportunidades de dirigir.

“Cuando hablé con mi representante y me responde el teléfono la esposa y me dice: Daniel falleció el jueves de cáncer. Cuando terminó el torneo sucedió previo a la final. Yo venía con unos problemas terribles y no veía la hora de ir a casa porque tenía la cabeza que me explotaba. No me sentí contento en ese torneo del tricampeonato que ganamos con Olimpia, en otro tiempo lo hubiese festejado. Cuando voy a Argentina mi esposa estaba embarazada y sale con mellizos, vine a Sunchales y miré a mi papá bien desmejorado”.