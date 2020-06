Pedro Troglio, DT de Olimpia, lamenta que COVID-19 cortara su racha

“Además una pena el momento, estábamos en un momento histórico para nosotros, con una posibilidad, no concreta, pero posibilidad de llegar a una semifinal y ahora tenemos que ver lo que va a pasar porque, si bien eso clasifica al Mundial de Clubes , si para agosto, septiembre u octubre no podemos jugar todavía, va a estar difícil. Es una pena, pero ojalá podamos terminar de jugar este torneo que es muy importante para nosotros”.

“El jugador de futbol ha perdido todo lo que necesita para tener una preparación a nivel profesional, así que ahorita es a lo mental, lo motivacional, toda la semana me comunico con el plantel, con cada uno, pero es claro que el día que volvamos, todo lo que han hecho no es adecuado a un plantel profesional, entrenar en tu casa saltando no es la preparación adecuada, así que al volver haremos una mini pretemporada porque nunca los jugadores han tenido tanto parate”.