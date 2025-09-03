Video La bomba que soltaron en la NFL y pone en alerta a los swifties

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y si bien aún no se ha revelado quién será el artista principal para el esperado Halftime Show, hay nombres en la mesa y uno de ellos comienza a tomar fuerza tras ser mencionado por la propia NFL.

El propio comisionado Roger Goodell comentó la posibilidad de que la artista del momento, Taylor Swift, sea quien aparezca como estelar en el Halftime Show de esta temporada, así lo dijo en entrevista a Today, de Estados Unidos.

-¿Está Taylor Swift invitada a cantar este año en el Super Bowl durante el Halftime Show?

-Siempre nos encantaría que Taylor cantara. Ella es especial, tiene un talento especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento.

-¿Trabajan en ello?

-No puedo decir nada al respecto

-¿Es posible?

-Ok, ok, es una posibilidad

-¿En qué momento pudiéramos esperar que se anuncie la decisión?

-Estoy esperando a que mi amigo Jay-Z pueda ayudarme con ello. Está en sus manos, espero a que salga el humo

-¿Usted es un swiftie?

-Definitivamente soy un swiftie

Cabe recordar que Jaz-Z y su compañía de entretenimiento Roc Nation es quien ha producido los Halftime Shows de los últimos Super Bowl desde 2019, por lo que etá en sus manos que Taylor Swift aparezca en el magno evento de la NFL.

Además, cabe recordar, la sensación que se vive por Taylor Swift aumentó después de que se anunciara su compromiso con Travis Kelce, ala cerrada de Kansas City Chiefs, y también luego de que revelara la portada de su último material discográfico.