Video ¡Se supo el secreto! Revelan lo que gastó Travis Kelce en el anillo para Taylor Swift

La propuesta de matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift que causó conmoción en la NFL y el mundo del espectáculo, genera dudas sobre una razón en específico.

Más allá de saber cuándo, dónde o quiénes estarán en la boda tan esperada en 2026, la incógnita más grande es saber el valor del anillo que entregó el jugador de Kansas City Chiefs y fan de las Águilas del América.

PUBLICIDAD

COSTO DEL ANILLO DE COMPROMISO DE TAYLOR SWIFT



De acuerdo a varias páginas, la cifra no es oficial como tal debido a que no se aprecia de buena forma la piedra elegida por Travis Kelce, pero la cantidad no es menor.

El sitio Bride señala que el anillo es una pieza vintage inspirada en la era victoriana. La joya cuenta con un diamante de corte cojín alargado de aproximadamente 8 quilates, color F y claridad VS1, engastado en oro amarillo de 18 quilates. Además, presenta pequeños diamantes y grabados a mano en los laterales, lo que le otorga un toque romántico y sofisticado.

El costo que se le pone a este anillo de Taylor Swift es de 550 mil dólares, es decir, más de 10 millones de pesos mexicanos.

La experta Laura Taylor de Loreal Diamonds, comentó al sitio InStyle que el diamante, a su apreciación, era de 12 quilates, lo que le daría un valor estimado al millón de dólares, es decir más de 1 8 millones de pesos mexicanos.

Travis Kelce y Taylor Swift tienen más de dos años de relación, que ha sido seguida por millones de aficionados a la NFL y los millones de fans de la cantante estadounidense.