Video ¡Increíble! Brady revela que su perro es un clon

La ex estrella de la NFL y el ganado de siete Super Bow, Tom Brady, sorprendió al revelar mascota, Junie, es en realidad un clon de su antigua mascota Lua, que falleció en el 2023.

Brady dio a conocer mediante un comunicado que la clonación se realizó con la ayuda de la empresa Colossal Biosciences, de la cual él es inversionista , y su filial Viagen Pets & Equine, gracias a una muestra de sangre que obtuvieron de Lua antes de muriera.

PUBLICIDAD

“ Hace unos años trabajé con Colossal y aproveche su tecnología de clonación a partir de una simple muestra de sangre de nuestra perra Lua antes de que falleciera. Gracias a eso, mi familia tuvo una segunda oportunidad con una copia de nuestra amada mascota”, detalló Brady.

El exjugador de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers dijo que sus animales “significan el mundo” para su familia y que esta experiencia fue una forma de mantener vivo el vínculo con Lua.

Lua, una mezcla de pitbull, fue adoptada por Brady y su entonces esposa Gisele Bündchen hace varios años. Ahora, Junie, su clon, ocupa ese mismo lugar en la casa del siete veces campeón del Super Bowl.