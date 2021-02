The Weeknd presenta half time show cumplidor y sin invitados

El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, uno de los cantantes más reconocidos del mundo, ganador de tres premios Grammy; sin embargo, su actuación no fue del agrado de una parte de la fanaticada quienes criticaron que no tuviera invitados, algo que dificilmente se ve en este show, además de que tampoco hubo cambios de vestuario, eso síl la producción fue espectacular, llena de luces y con pirotecnia incluída.