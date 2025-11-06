La inesperada muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, sembró varias dudas respecto a lo sucedido antes del lamentable hecho, ya que se especuló con varias hipótesis, entre ellas una persecución policiaca, cosa que fue aclarada en un audio de la policía de Frisco.

"Tras perder de vista el vehículo, los agentes lo localizaron minutos después, accidentado en Dallas Parkway en dirección sur, cerca de Warren Parkway", informó la policía.

PUBLICIDAD

"Los primeros informes indicaban que un hombre, posteriormente identificado como Marshawn Kneeland, de 24 años y residente de Plano, Texas, huyó del lugar a pie".

Sin embargo, todo apunta a que el jugador de la NFL, quien tuviera un touchdown recientemente, a pesar de los esfuerzos de la policía local por encontrarlo, acabó con su vida con un arma de fuego tras un aparente episodio de salud mental y fue hallado ya sin vida con una herida de bala autoinfligida dentro de un baño portátil.

"Los agentes establecieron un perímetro e iniciaron una búsqueda en la zona con la ayuda de la unidad canina y la unidad de drones de la policía de Frisco".

"Kneeland fue encontrado posteriormente a la 1:31 a.m., fallecido con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida."