Marshawn Kneeland, joven figura de los Cowboys, pierde la vida a los 24 años

Video Tragedia en la NFL: muere Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys

El ala defensiva de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, falleció este jueves a los 24 años a causa de una herida de bala autoinfligida tras una persecución policial, según informaron las autoridades.

“ Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan del trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, y su familia”, señaló la franquicia texana.

De acuerdo al medio The Dallas Morning News, "alrededor de las 10:33 p.m. del miércoles, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) intentaron detener un vehículo por una infracción de tránsito en los carriles con dirección norte de la autopista de peaje Dallas North Tollway, cerca de Keller Springs Blvd".

"El conductor se negó a detenerse, lo que dio inicio a una persecución durante la cual los agentes perdieron de vista el vehículo, indicó la policía de Frisco. Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado y había estado involucrado en un accidente. Los agentes del DPS, junto con la policía de Frisco, registraron la zona y encontraron al conductor, Kneeland, muerto por una herida de bala autoinfligida" informó el medio citado previamnete.

Kneeland era una joven figura de los Cowboys y venía de lograr su primer touchdown

Kneeland fue seleccionado por Dallas en la segunda ronda del Draft 2024 procedente de Western Michigan University, donde destacó como una de las figuras defensivas de la conferencia Mid-American.

En su última temporada universitaria sumó 57 tacleadas, siete para pérdida de yardas y 4.5 capturas, lo que le valió integrar el segundo equipo All-MAC.

Desde su llegada a la NFL, Kneeland disputó 18 partidos, incluidos cuatro como titular, registrando 26 tacleadas y una captura. Una de sus actuaciones más recordadas ocurrió justamente pasado juego del 'Monday Night Football' frente a los Arizona Cardinals, cuando anotó su primer touchdown al recuperar un despeje bloqueado.