Resultados Semana 8 de NFL: Patriots, Eagles y Bills logran victorias

La Semana 8 de la NFL continuó este domingo con buenas victoria de los Phildelphia Eagles, Buffalo Bills y los New England Pariots, tres equipos que han tenido éxito en buen inicio en al temporada 2025.

Esta nueva semana inició con el partido de Jueves en la Noche con la victoria de los San Diego Chargers por 33-31 sobre los Minnesota Vikings.

Además, este domingo, los New York Jets lograron su primera victorias tras vencer los Cincinatti Bengals.

RESULADOS DE LA SEMANA 8 DE LA NFL

Chicago Bears 16-30 Baltimore Ravens

Los Baltimore Ravens tomaron oxígeno este domingo con un triunfo vital sobre los Chicago Bears, interrumpiendo así la racha de cuatro victorias consecutivas de su rival y manteniendo vivas sus esperanzas de pelear por un lugar en los ‘playoffs’. Sin su mariscal titular, Lamar Jackson, aún con molestias en el tendón de la corva, los Ravens confiaron en Tyler Huntley, quien respondió con solvencia: completó 17 de 22 pases para 186 yardas, lanzó un envío de anotación y sumó 53 yardas adicionales por tierra.

Cleveland Browns 13-32 New England Patriots

En otra de las actuaciones destacadas de la jornada, los New England Patriots reafirmaron su buen momento al sumar su sexta victoria en ocho presentaciones. Derrotaron los Cleveland Browns guiados por su ‘quarterback’ novato Drake Maye, que lanzó para 282 yardas (18 de 24) y tres pases de anotación.

Buffalo Bills 40-9 Carolina Panthers

El fin de semana fue redondo para los Buffalo Bills, que dominaron a los Carolina Panthers y mejoraron su registro a 5-2 en la campaña. Josh Allen lideró con autoridad: lanzó para 163 yardas, completó doce de diecinueve pases, aportó un pase de anotación y añadió dos ‘touchdowns’ por tierra.

New York Giants 20-38 Philadelphia Eagles

Los actuales campeones, los Philadelphia Eagles, extendieron su racha positiva con una convincente victoria a domicilio frente a los New York Giants, cobrando revancha de la derrota sufrida hace tres semanas. Jalen Hurts brilló con cuatro pases de anotación —completó 15 de 19 lanzamientos para 179 yardas—, mientras que Saquon Barkley castigó a su exequipo con 150 yardas en catorce acarreos y un ‘touchdown’.

New York Jets 39-38 Cincinnati Bengals

Los New York Jets rompieron su sequía de triunfos al imponerse en una remontada inesperada ante los Cincinnati Bengals. Los neoyorquinos, que llegaban con marca de 0-8, voltearon el marcador pese a ir quince puntos abajo en el último cuarto. Justin Fields fue clave con 244 yardas por aire y un pase de anotación, firmando el primer triunfo del conjunto verde en la temporada (1-8).

San Francisco 49ers 15-26 Houston Texans

Con la baja del receptor estrella Nico Collins contra los San Francisco 49ers, los Houston Texans necesitaban a alguien que diera un paso al frente para compensar su ausencia. C.J. Stroud lanzó para 318 yardas, su mejor marca de la temporada, con dos touchdowns, y los Texans tuvieron un comienzo fulgurante y aguantaron para conseguir una victoria necesaria.

Miami Dolphns 34-10 Atlanta Falcons

Los Falcons iban a necesitar un poco de ayuda extra del mariscal de campo suplente Kirk Cousins contra los Miami Dolphins, con su receptor principal fuera de la alineación, pero no la tuvieron. Cousins, quien reemplazó al lesionado Michael Penix Jr., estuvo al mando de una my floja actuación ofensiva el domingo. Atlanta totalizó 213 yardas y cayó a 3-4 con la derrota ante los Dolphins. El único touchdown de los Falcons llegó con una desventaja de 34-3 a poco más de cinco minutos del final en un estadio Mercedes-Benz casi vacío.

Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints

Los comandados por Baker Mayfield dominaron el encuentro de principio a fina, pero la defensiva de los Bucs inició con los puntos en el marcador con la intercepción que regresó al touchdown Anthony Nelson.

Después, la ofensiva si pudo hacerse presente en la pizarra por tierra con Sean Tucker, además, Chase McLaughlin convirtió tres goles de campo.

Con este resultado, Tampa Bay se colocará con 6-2 y New Orleans con 1-7, para la Semana 9 de la NFL, Buccaneers tendrá semana libre y los Saints se enfrentarán a Los Angeles Rams.