¡Se encienden los focos rojos en Philadelphia! El ataque sigue con serios problemas para producir puntos y ahora la defensiva, su mejor unidad, fue exhibida por el ataque terrestre de los Bears que consiguió más de 200 yardas entre de DAndre Swift y Kyle Monagai. Al final el triunfo de 24-15 a favor de Chicago en el partido programado en el Black Friday.

El actual campeón de la NFL enfrenta la recta final de la temporada con serias dudas en el ataque y ahora también a la defensiva, así será imposible revalidad el título que consiguieron en el pasado Super Bowl ante Kansas City. La semana pasada dejaron escapar una ventaja de 21 puntos, para caer 24-21 frente a Dallas Cowboys.

Chicago los exhibió con su ataque terrestre y con una discreta actuación de su quarterback Caleb Williams, quien lanzó para 154 yardas y un touchdown. Por tierra, Swift sumó 125 yardas y un touchdown ante su exequipo. El novato Kyle Monagai también superó las 100 por tierra con una anotación.

Por la vía aérea, el ala cerrada Cole Kmet atrapó un pase a las diagonales.

Por Philadelphia, Jalen Hurts sumó 230 yardas por aire, dos touchdown y un pase interceptado. El corredor Shaquon Barkley apenas superó las 50 yardas, otro partido para el olvido.