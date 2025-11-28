¡Chicago le propina otra derrota a Philadelphia que sigue inoperante!
El ataque terrestre de los Bears consigue más de 200 yardas y Chicago derrota 24-15 a Eagles, que suma segundo descalabro al hilo.
¡Se encienden los focos rojos en Philadelphia! El ataque sigue con serios problemas para producir puntos y ahora la defensiva, su mejor unidad, fue exhibida por el ataque terrestre de los Bears que consiguió más de 200 yardas entre de DAndre Swift y Kyle Monagai. Al final el triunfo de 24-15 a favor de Chicago en el partido programado en el Black Friday.
El actual campeón de la NFL enfrenta la recta final de la temporada con serias dudas en el ataque y ahora también a la defensiva, así será imposible revalidad el título que consiguieron en el pasado Super Bowl ante Kansas City. La semana pasada dejaron escapar una ventaja de 21 puntos, para caer 24-21 frente a Dallas Cowboys.
Chicago los exhibió con su ataque terrestre y con una discreta actuación de su quarterback Caleb Williams, quien lanzó para 154 yardas y un touchdown. Por tierra, Swift sumó 125 yardas y un touchdown ante su exequipo. El novato Kyle Monagai también superó las 100 por tierra con una anotación.
Por la vía aérea, el ala cerrada Cole Kmet atrapó un pase a las diagonales.
Por Philadelphia, Jalen Hurts sumó 230 yardas por aire, dos touchdown y un pase interceptado. El corredor Shaquon Barkley apenas superó las 50 yardas, otro partido para el olvido.
Chicago pone su marca en 9 ganados y 3 perdidos, la próxima semana enfrenta a Green Bay, en duelo clave en la División y Philadelphia (8-4) viaja a Los Angeles para medirse a Los Chargers.