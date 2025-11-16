    NFL

    ¡Partidazo en Denver! Gol de campo de Lutz deja tendidos a los Chiefs

    Duelo muy cerrado, pero al final el coach Sean Payton le gana la partida a Andy Reid al derrotar Broncos 22-19 a Chiefs.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Kansas City se jugaba más que un triunfo ante Denver, era ganar y poner presión en la División Oeste de la Americana aprovechando la derrota de Los Angeles Chargers. L os Broncos tendrían otros datos. Triunfo del local 22-19 sobre los Jefes.

    Los dos primeros cuartos fueron muy parejos, solamente goles de campo en el marcador, fue en el tercero cuando el ataque encabezado por Bo Nix consiguió el primer touchdown con acarreo de cuatro yardas de Jaleel McLaughlin. Kansas City respondió de inmediato con anotación de dos yarda en las piernas de Kareem Hunt.

    Los Chiefs tomaron la ventaja con envío de Patrick Mahomes a Travis Kelce, sin embargo, de nueva cuenta Bo Nix llevó a su ataque a zona de gol de campo, para definir el encuentro.

    Mención especial para la defensiva de los Broncos que capturó en tres ocasiones a Patrick Mahomes y lo interceptó en una ocasión.

