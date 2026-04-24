NFL Jacob Rodríguez es seleccionado por Miami en el segundía del NFL Draft 2026 La presencia mexicana en la NFL toma fuerza con la llegada de Rodríguez a los Dolphins. Se trata de uno de los mejores linebackers de esta generación.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El talento mexicoamericano sigue abriéndose paso en la NFL, luego de que el linebacker de los Texas Tech Red Raiders, Jacob Rodríguez, fue seleccionado por los Miami Dolphins con el pick número 43 global en la segunda ronda del Draft 2026.

Su presencia no solo refuerza la defensiva de Miami, sino que también marca un momento importante para la comunidad latina, con un jugador de raíces mexicanas llegando a una franquicia histórica de la NFL.

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¿Quién es Jacob Rodríguez?

Rodríguez llega tras una carrera universitaria dominante en Texas Tech, donde fue nombrado Jugador Defensivo del Año en la Conferencia Big 12 y acumuló números que llamaron la atención de scouts y analistas en Estados Unidos.

Aunque nació en Minnesota, cuenta con ascendencia mexicana y, en varias ocasiones durante su carrera universitaria, mostró ese orgullo tricolor que corre por su sangre.

¿Cuál es la trayectoria universitaria de Jacob Rodríguez?

Rodríguez es un jugador que disputó cinco años universitarios: el primero con Virginia y, desde 2022, con Texas Tech. Totalizó 293 tacleadas combinadas, seis capturas, seis intercepciones y provocó 13 balones sueltos.

En la última temporada colegial se destacó como uno de los mejores de su posición en Estados Unidos, al obtener premios individuales como el Bronko Nagurski, Butkus, Lombardi y Chuck Bednarik, además de ser considerado de manera unánime como All-American.

De acuerdo con reportes de medios especializados, Miami lo ve como una pieza clave en la reconstrucción de su defensiva, sumándose a una generación de picks que buscan cambiar el rumbo de la franquicia.