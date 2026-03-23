NFL Jaxon Smith-Njigba obtiene contrato récord en la NFL con Seattle Seahawks El jugador de solo 24 años de edad, encabeza la lista de los receptores mejores pagados en la liga.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Millonarios contratos! Las cifras de Smith-Njigba y Kelce en la NFL

La Agencia Libre de la NFL tuvo importantes noticias este lunes 23 de marzo con Jaxon Smith-Njigba, para convertirse en el receptor mejor pagado en la historia de la liga al firmar una extensión de contrato con los Seattle Seahawks por cuatro años y 168.6 millones de dólares.

El convenio trae consigo una suma de 120 millones de dólares de forma garantizada. Y vaya que los vale. El jugador de apenas 24 años de edad estableció récord de recepciones con 119 y yardas por recepción con 1,793 en la sola temporada.

PUBLICIDAD

También marcó promedios de 15.1 yardas por recepción y 105.5 yardas por partido. Estos números le valieron ganar el premio a Jugador Ofensivo del Año.

¿Cuánto ganará Jaxon Smith-Njigba por año?



El nuevo acuerdo de Smith-Njigba supera el del receptor Ja'Marr Chase, quien firmó una extensión con Cincinnati por un valor de 161 millones de dólares con 112 millones garantizados.

Esto coloca al jugador de los Seahawks en el tope de los receptores mejor pagados por año en la NFL con 42,150,000 millones de dólares. Le sigue Chase con 40,250,000 y Justin Jefferson con 35 millones. CeeDee Lamb y D.K. Metcalf completan los primeros cinco.

Travis Kelce no se retira



Kansas City Chiefs firmó por tres años y 54.735 millones de dólares a Travis Kelce, quien regresará para su campaña número 14 en 2026.