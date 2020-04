La mentira que evitó que Gronkowski se fuera de los Patriots

"Fue hace dos años, de hecho ya me habían canjeando a los Detroit Lions. En ese entonces estaba meditando retirarme cuando me llamaron para darme la noticia. Les dije que estaba retirado, que no sabía cómo podía concretarse ese canje. Dos días después el traspaso se cayó y me quedé con los Patriots", comenta el ala cerrada entre risas.