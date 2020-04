Isaac Alarcón con los Cowboys realizó su sueño

En una plática en exclusiva con TUDN el mexicano Isaac Alarcón compartió que no es aficionado a los Dallas Cowboys por su reciente adhesión, sino desde siempre, por lo que realizó su sueño por haber sido escogido por el equipo de la NFL .

Incluso antes de comenzar la plática con Alex Zenteno aceptó que “Desde siempre los Cowboys”, lo que hace aún más emocionante su llegada a la NFL, pues no sólo será en su deporte favorito, sino además en su equipo y con las estrella que brillan ahí.

Justo en su misma posición como tackle izquierdo estará con Tyron Smith a quien puede aprenderle mucho, “Imagínate, es mi jugador favorito y ahora vamos a ser compañeros de locker, entonces... ” hace una pausa en la emoción de visualizarlo, “nada más pensarlo me emociono bastante”.

Aunque el joven que viste la gorra con la estrella solitaria de los Dallas Cowboys aún no sabe exactamente cuándo va a tener que reportar al equipo, espera que pueda ser entre principios y mediados de junio.

Pero entender el tamaño del equipo al que va a llegar no es cosa fácil, “No lo dimensiono, de hecho 'no me cae el veinte', necesito poner los pies en la tierra y ponerme a trabajar, porque mientras más esté así, soñando estaré perdiendo el tiempo”.