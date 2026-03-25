NFL Inicio de la temporada 2026 de NFL será en miércoles con el campeón Seahawks Se reveló la fecha exacta en la que dará inicio la campaña 2026 en partido que disputará el vigente campeón Seattle Seahawks.

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Este miércoles se dio a conocer la fecha exacta en la que dará inicio la temporada 2026 de la NFL y la cual arrancará con actividad de los vigentes campeones Seattle Seahawks y un día después con un partido de plano internacional que están en agenda para esta nueva campaña.

De acuerdo a diversos reportes cercanos a la NFL, la temporada regular comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 20:20 horas tiempo del Este, 18:20 horas tiempo del Centro de México, con un partido con el vigente campeón Seattle Seahawks.

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Los ganadores del Super Bowl LX aún no tienen rival confirmado, será en los próximos días que se anuncie a la franquicia con la que contenderá para el primer juego de la temporada regular de la NFL.

EL SEGUNDO PARTIDO DE LA TEMPORADA REGULR 2026 DE LA NFL SERÁ EN AUSTRALIA

Asimismo, San Francisco 49ers se enfrentará a Los Angeles Rams como parte de la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL y que se disputará en Melbourne, Australia, como parte de la agenda internacional de la liga de futbol americano que incluye un juego en México.

El encuentro entre 49ers y Rams será el jueves 10 de septiembre aproximadamente a las 20:35 horas tiempo del Este, 18:35 horas tiempo del Centro de México, en el emblemático Melbourne Cricket Ground.