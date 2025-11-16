Video Esquinero de los Jets, en condición crítica por disparo!

El jugador de los Jets de Nueva York, Kris Boyd, recibió un disparo en el abdomen esta madrugada de domingo y su condición de salud es crítica, por lo que fue llevado al hospital Bellevue de Manhattan, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Un portavoz de los Jets indicó que el equipo está al tanto de la situación y que no emitirá mas comentarios, por el momento.

Kris Boyd, de 29 años, recibió el impacto afuera del restaurante después de que una discusión se tornara violenta y los agresores efectuaran dos disparos, alrededor de las 2:00 AM. El atacante huyo del lugar en una camioneta BMX X-8 informó el periódico New York Post.

Al momento no se han realizado arrestos y el incidente se encuentra bajo investigación.