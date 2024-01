¿Cuántos Super Bowls ha ganado cada equipo de NFL?

¿Cuántos títulos tienen los equipos de la NFL?

Lista de equipos que han ganado el Super Bowl:

New England Patriots: 6

Pittsburgh Steelers: 6

Dallas Cowboys: 5

San Francisco 49ers: 5

New York Giants: 4

Green Bay Packers: 4

Kansas City Chiefs: 3

Denver Broncos: 3

Washington Commanders: 3

Las Vegas Raiders: 3

Los Angeles Rams: 2

Tampa Bay Buccaneers: 2

Baltimore Ravens: 2

Indianapolis Colts 2

Miami Dolphins: 2

Philadelphia Eagles: 1

Seattle Seahawks: 1

New Orleans Saints: 1

Chicago Bears: 1

New York Jets: 1