Bears-Lions, Raiders-Cowboys, y Bills-Saints jugarán en Thanksgiving

En los juegos de Sunday Night Football destaca el juego de la Semana 4, ya que Tom Brady regresará a New England para enfrentar a su exequipo los Pats. Una semana antes, Packers y 49ers se cruzarán en Green Bay para otro juego de alarido.

Este año, Bears vs. Lions, Raiders vs. Cowboys, y Bills vs. Saints conformarán los tres juegos en el Día de Acción de Gracias.