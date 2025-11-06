El exjugador de la NFL, Antonio Brown, se encuentra detenido en los Estados Unidos después de que fuera extraditado para ser juzgado en Miami en un caso de intento de asesinato con arma de fuego, informó la policía de los Estados Unidos.

La orden de arresto que detalla el tiroteo del 16 de mayo, Brown está acusado de arrebatarle una pistola a un miembro del personal de seguridad, tras una pelea de boxeo y disparar dos veces contra un hombre con el que había tenido un altercado previo. La víctima declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Tras la orden de aprensión, Brown contrató un abogado que logró una fianza de 10 mil dólares, la cual incluía arresto domiciliario, pero Brown no regresó al sur de la Florida.

La autoridad confirmó que Brown, de 37 años, fue extraditado desde Dubai para responder por sus actos. Fue arrestado en el aeropuerto de Newark, en el condado de Essex, Nueva Jersey.