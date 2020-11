Pat Mahomes monta un show aéreo y se impone a Tom Brady

Pat Mahomes y Tyreek Hill fueron una verdadera pesadilla sobre todo para la defensa secundaria de los Buccaneers que no encontró la manera de frenarlos y el resultado fueron 462 yardas por aire para el pasador, con tres pases de anotación, los cuales conectó con Hill, quien en total consiguió 269 yardas, con lo que selllaron la victoria de Kansas City que terminó sufriendo, pues Tom Brady y compañía se acercaron a tres puntos en los últimos minutos del cuarto cuarto.

Brady no se quedó atrás y vaya que soltó el brazo, pues consiguió 345 yardas y tres pases de anotación, con la diferencia de que sufrió dos intercepciones y no pudo conseguir una remontada que estuvo cerca, pues en el último cuarto anotaron 14 puntos sin respuesta, aunque no les alcanzó para sacar el resultado.