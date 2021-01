Andy Reid considera que Pat Mahomes pudo seguir ante Browns

Ayer se vivió un momento dramático en el partido entre Chiefs y Browns , pues en el tercer cuarto Patrick Mahomes , quarteback del equipo de Kansas City, tuvo que abandonar el terreno de juego para ser revisado luego de una jugada en la que sufrió para levantarse por sí mismo, no obstante, el entrenador Andy Reid aseguró que su jugador estaba para continuar en el partido, no obstante, tuvieron que apegarse al protocolo de conmociones que establece la NFL para cuidar la integridad del jugador.

Reid sabe que es una incógnita la participación de Pat en la Final de la Conferencia Américana en la que el próximo fin de semana enfrentarán a Buffalo, por lo que aseguró que no hay tiempo para lamentarse y ahora debe pensar en las opciones de las que puede echar mano para solventar el problema en caso de que su jugador estrella no pueda ser elegible para el partido.

"No tienes que pensar en eso. Solo tienes que seguir adelante y asegurarte de tener una respuesta si él está ahí y una si no está. No puedo decirte desde un punto de vista médico. No lo sé. Esa es su decisión y yo solo la seguiré”, señaló el coach, quien tiene en la banca a Chad Henne para utilizar en la posición de pasador.