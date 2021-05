La NBA dio a conocer este jueves a los finalistas al MVP de la temporada 2020-21, así como los que están en la pelea por ser el Novato del Año (Rookie of the Year ) y el resto de las distinciones en un anuncio a través de las redes sociales.

Embiid, de 27 años, ha logrado mantenerse por primera vez a salvo de graves lesiones y ha liderado a los Philadelphia 76ers a la primera posición del Este, que conlleva un enfrentamiento en primera ronda ante el ganador del 'play in' (repechaje) del jueves entre los Washington Wizards y los Indiana Pacers. El camerunés promedió 28,5 puntos y 10,6 rebotes en 51 partidos.

Por su parte Curry, de 33 años, se puso este año a los Warriors a sus espaldas para conducirlos hasta el 'play in', perdiendo el primer cruce el miércoles ante Los Angeles Lakers. Los Warriors tendrán una última oportunidad de clasificar a playoffs si vencen el viernes a los Memphis Grizzlies., Ste´hen tiene un promedio de 32,0 puntos, además de registrar 5,3 triples y 5,8 asistencias en 63 juegos.

ROOKIE OF THE YEAR Y DEMÁS PREMIOS EN LA NBA

Rookie of the Year : LaMelo Ball, Charlotte Hornets; Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves y Tyrese Haliburton, Sacramento Kings

Defensive Player of the Yea r: Rudy Gobert, Utah Jazz; Draymond Green, Golden State Warriors y Ben Simmons, Philadelphia 76ers

Most Improved Player : Jerami Grant, Detroit Pistons; Michael Porter Jr., Denver Nuggets y Julius Randle, New York Knicks.

Sixth Man : Jordan Clarkson, Utah Jazz; Joe Ingles, Utah Jazz y Derrick Rose, New York Knicks.

Coach of the Year: Quin Snyder, Utah Jazz; Tom Thibodeau, New York Knicks y Monty Williams, Phoenix Suns.